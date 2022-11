Hogy áll most az ukrajnai háború? Friss térkép érkezett

Friss térképet tett közzé a War Mapper, egy ukrajnai háború állásával foglalkozó Twitter-oldal a frontvonalak aktualitásairól.

Jelenleg a frontvonalak így állnak: a piros az orosz haderő február 24 óta meghódított területeit, a lila a korábban megszállt területeket mutatja.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 18/11/22.There have been no notable changes to control since the last update. pic.twitter.com/jpfzCh2Ot1