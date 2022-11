Szép csendben román páncélosokat kaptak az ukránok

Az ukrajnai háború veszteségeivel foglalkozó Oryx szakportál tett közzé nemrég egy felvételt arról, hogy egy román gyártmányú TAB-71M páncélozott szállító harcjármű teljesít szolgálatot az ukrán fegyveres erők kötelékében. A TAB-71-es a szovjet BTR-60 román másolata, az M típusjelzés azt jelenti, hogy modernizálták.

Answering The Call: Heavy Weaponry Supplied To Updated with:- TAB-71M APCs [Delivered by Romania, Croatia or Moldova]Full list: #Ukraine