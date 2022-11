Brit hírszerzés: viszonylag sikeres volt az orosz visszavonulás

Valószínű, hogy Oroszország a visszavonulás során nem több száz, hanem csak több tíz járművet veszített. Közben "sikeresen" megsemmisítette a hátrahagyott felszerelés nagy részét, hogy az ne kerüljön ukrán kézre. Ez a javulás valószínűleg a Szergej Szurovikin tábornok vezette "hatékonyabb" egységes műveleti parancsnokságnak a következménye - áll a brit jelentésben.

Szurovikint októberben nevezte ki Oroszország úgynevezett "különleges katonai műveletének" főparancsnokává Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/XxGVrEPLLJ