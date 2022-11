Itt a vb első nagy meglepetése: nem várt helyről kaptak támogatást a véres közel-keleti rezsim ellen tüntetők

Az iráni labdarúgó-válogatott úgy döntött, hogy nem énekli el országa himnuszát az Anglia elleni hétfői világbajnoki nyitómérkőzés előtt, ezzel nyilvános támogatásáról biztosítva az otthoni tüntetőket - írja a Reuters.

A 11 kezdőjátékos mindegyike hallgatott, amikor irán himnusza felhangzott a Kalifa Nemzetközi Stadionban.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmens violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP