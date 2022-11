Baj van a Panzerhaubitze 2000-esekkel Ukrajnában – Van egy dolog, amire nem gondoltak a németek

Az ukrán fegyveres erők a lap információi szerint átlagosan napi 300 lövedéket lőnek ki a Panzerhaubitzékkel, ami nagyon intenzív használatot jelent, emiatt pedig jelentős karbantartási igény merül fel az önjáró tarackoknál.

A Panzerhaubitzék javítását Litvánia végzi, nemrég 6 tarackot át is szállítottak a balti országba. A harcjárművek javításához azonban nem szállítottak elég alkatrészt a németek és más forrásból sem tudnak a litvánok beszerezni eleget, ezért a technikusok egy működőképes PzH 2000-est szedtek szét, hogy a többi tarackot meg tudják javítani.

A lap arra is kitér, hogy az alkatrészhiány miatt a MARS II-es rakéta-sorozatvetők funkcionalitása is romolhat, sőt, veszélybe kerülhet a Szlovákiában létrehozni tervezett harcjármű-javítóüzem terve is.

A Spiegel szerint a német kormányt már nyáron figyelmeztették arra, hogy az általuk szállított tüzérségi eszközök magas igénybevétele miatt több alkatrészt kell szállítaniuk az Ukrajnát támogató javítóüzembe, a lap szerint azonban Berlin döntéshozói még most, novemberre sem rendelték meg a szükséges alkatrész-utánpótlást.

Címlapkép: Thomas Imo/Photothek via Getty Images. Ez a PzH 2000-es egy német hadgyakorlaton vesz részt, a fotó illusztráció.