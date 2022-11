Északon előretörnek, délen evakuálnak az ukrán csapatok - Háborús híreink kedden

Előzetes nyugati hírszerzési információknak megfelelően augusztusban nagy mennyiségű fegyvert – elsősorban harci drónokat küldött Oroszország Iránnak. A Geran-2 néven rendszeresített Sahed-136-os kamikaze-drónok azóta is fontos részét képzik az ukrán energia-ellátási infrastruktúra ellen irányuló támadásoknak; hamarosan pedig várhatóan iráni szárazföld-szárazföld rakétarendszereket is rendszerbe állít majd az orosz haderő. Az iráni fegyverek kulcsfontosságú részét képezik majd a téli műveleteknek, az oroszokkal való hadiipari együttműködésnek köszönhetően Teherán pedig nem csupán devizához, de Ukrajnában zsákmányolt, nyugati fegyverekhez is hozzájut majd.