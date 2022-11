Nem várt helyről kapott erősítést Ukrajna: volt amerikai ezredes érkezett a frontra

Milburn régóta Ukrajnában van: a „Mozart Group” nevű zsoldosformációt vezeti. Tevékenyen ők eddig nem vettek részt az oroszok elleni harcokban, elsődleges feladatuk az ukrán gyalogság kiképzése volt.

Ukrán források szerint most először csatlakozik az oroszok elleni harcokhoz Milburn és a „Mozart Group” – ráadásul egyből a frontvonal egyik legintenzívebb szakaszára, Bahmutba mentek. Milburn érkezéséről videó is készült.

US Marine colonel Andrew Milburn founded his own PMC called Mozart and arrived in Bakhmut to fight the Russians. It's pic.twitter.com/6Sf48jKmZl