Lesújtó jelentést tett közzé a háborúba kényszerített orosz tartalékosokról a brit hírszerzés

A jelentés szerint két hónappal azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a részleges mozgósítást, föl lehet sorolni néhány közös jellegzetességet a mozgósított állományt illetően.

Bevetésüket gyakran jellemzi a szolgálatra való alkalmasságukkal kapcsolatos zűrzavar, a nem megfelelő kiképzés és felszerelés, valamint a rendkívül kimerítő harci feladatokra való elkötelezettség hiánya.

A legtöbb – bár nem az összes – mozgósított tartalékos korábban már szolgált a seregben sorkatonaként. Ugyanakkor számos példa utal arra, hogy

a tartalékosok egészségügyi állapotát nem vizsgálják felül megfelelően, és sokan súlyos, krónikus egészségi állapotban kényszerülnek szolgálatra.

A mozgósított tartalékosok különösen súlyos sérüléseket szenvedtek, miután a luhanszki Szvatove városa körül tüzérségi tűz alatt védelmi árokrendszerek ásására kötelezték őket.

Donyeckben nagy számban haltak meg tartalékosok a Bahmut város körüli, jól kiépített ukrán védelmi zónákba irányuló frontális támadások során.

A Kreml vélhetően aggódik amiatt, hogy egyre több tartalékos családja hajlandó kockáztatni a letartóztatást, tiltakozva a rossz szolgálati körülmények miatt.

A brit védelmi minisztérium térképén így áll most az ukrajnai háború:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 24 November 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/48YPEmW0tm