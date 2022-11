Ők lehetnek a háború vámszedői: brutálisan sokat keresnek rajta a fegyvergyártók

A kelet-európai fegyveripar a hidegháború óta nem látott ütemben gyárt fegyvereket, tüzérségi lövedékeket és egyéb katonai felszereléseket, miközben a régió kormányai az Ukrajna Oroszország elleni harcban való segítségnyújtás érdekében tett erőfeszítések élére állnak - számolt be a Reuters.

A szövetségesek fegyverekkel és katonai felszerelésekkel látják el Kijevet, mióta Oroszország február 24-én megszállta szomszédját, és közben saját készleteiket is kimerítették. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia nyújtotta a legtöbb közvetlen katonai segélyt Ukrajnának január 24. és október 3. között - derül ki a Kiel Institute for the World Economy nyomkövető adataiból, a harmadik helyen Lengyelország, a kilencediken pedig a Cseh Köztársaság áll.

A Reutersnek nyilatkozó közel tucatnyi kormányzati és vállalati tisztviselő és elemző szerint azonban

a konfliktus új lehetőségeket is kínál a régió fegyveriparának.

Figyelembe véve az Ukrajnában zajló háború realitásait és számos ország látható hozzáállását, amely a védelmi költségvetések terén a kiadások növelésére irányul, valós esély van arra, hogy új piacokra lépjünk be és növeljük az exportbevételeket az elkövetkező években

- mondta Sebastian Chwalek, a lengyel PGZ vezérigazgatója.

Az állami tulajdonban lévő PGZ több mint 50 fegyvereket és lőszereket gyártó vállalatot ellenőriz - a páncélozott szállítójárművektől a pilóta nélküli légi rendszerekig -, és több tucatnyi további vállalatban rendelkezik részesedéssel. Most azt tervezik, hogy a következő évtizedben akár 8 milliárd zloty (1,8 milliárd dollár) értékű beruházást hajtanak végre, ami több mint kétszerese a háború előtti célnak, mondta Chwalek a Reutersnek. Chwalek elmondta, hogy a PGZ 2023-ban 1000 hordozható Piorun (mennydörgés) légvédelmi rendszert fog gyártani, szemben a 2022-es 600-zal és a korábbi évek 300-350-ével.

Más gyártók is növelik a termelési kapacitást és versenyeznek a munkaerő felvételéért, mondták lengyel, szlovák és cseh vállalatok és kormányzati tisztviselők.Kelet-Európa fegyveripara a 19. századig nyúlik vissza, amikor a cseh Emil Skoda fegyvereket kezdett gyártani az Osztrák-Magyar Monarchia számára. A 20. század második felében Csehszlovákiában, a Varsói Szerződés második legnagyobb fegyvergyártójában, Lengyelországban és a régió más országaiban fegyvereket gyártottak a hidegháború alatt.

"A Cseh Köztársaság a fegyverexportőrök egyik központja volt, és rendelkezünk a kapacitás növeléséhez szükséges személyzettel, anyagi bázissal és gyártósorokkal" - mondta Jakub Landovsky NATO-nagykövet a Reutersnek. "Ez egy nagyszerű lehetőség a csehek számára, hogy növeljék annak azt (azoknak a fegyvereknek, lőszereknek a termelését - a szerk.) , amire szükségünk van, miután átadták az ukránoknak a régi, szovjet korszakból származó készleteket."

"A kelet-európai országok jelentősen támogatják Ukrajnát" - mondta Christoph Trebesch, a Kieli Intézet professzora. "Ugyanakkor ez egy lehetőség számukra, hogy kiépítsék hadiipari gyártóiparukat".

Ukrajna eddig közel 50 milliárd korona (2,1 milliárd dollár) értékben kapott fegyvereket és felszereléseket cseh cégektől, amelyeknek mintegy 95%-a kereskedelmi szállítás volt, mondta Tomas Kopecny cseh védelmi miniszterhelyettes a Reutersnek. A cseh fegyverexport az idén lesz a legerősebb 1989 óta, és az ágazat számos vállalata munkahelyeket és kapacitást bővített.

A cseh védelmi ipar számára az ukrajnai konfliktus és az általa nyújtott segítség egyértelműen olyan lendületet jelent, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa

- mondta Kopecny.

David Hac, a cseh STV Group vezérigazgatója a Reutersnek felvázolta a kis kaliberű lőszerek gyártására szolgáló új gyártósorok létesítésének terveit, és elmondta, hogy a vállalat fontolgatja nagy kaliberű kapacitásának bővítését. A szűk munkaerőpiacon a vállalat megpróbál munkaerőt toborozni a lassuló autóiparból - mondta. A csoport az első félévi bevételét az egy évvel korábbihoz képest csaknem megduplázza, 13,8 milliárd koronára.

Szerinte Ukrajna ellátása több, mint simán csak egy jó üzlet. "Miután az orosz agresszió megkezdődött, az ukrán hadsereg számára történő szállításaink megsokszorozódtak. A cseh lakosság többsége még mindig emlékszik az 1990 előtti orosz megszállás idejére, és nem akarjuk, hogy az orosz csapatok közelebb kerüljenek a határainkhoz". - mondta Cirtek.

