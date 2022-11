Új nagykövet kerül a kijevi magyar külképviselet élére

Íjgyártó István jelenlegi kijevi nagykövetet Heizer Antal karrierdiplomata váltja, aki korábban Albániában, Szlovákiában és Kazahsztánban is volt nagykövet – értesült a hvg.hu

A kárpátaljai származású Íjgyártó István 2018 ősze óta tölti be a kijevi magyar diplomácia vezető posztját, korábban moszkvai nagykövet is volt. Ő szervezte meg Novák Katalin államfő mostani ukrajnai látogatását is.

Heizer Antal 1986-ban a moszkvai nemzetközi kapcsolatok intézetében végzett.

Új nagykövet kerül az osztrák fővárosba, Bécsbe, Lettország fővárosába, Rigába, illetve a bécsi székhelyű Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) is új diplomáciai vezetőt delegál Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az új nagyköveteket hétfő délelőtt hallgatja meg zárt ajtók mögött az Országgyűlés külügyi bizottsága.

