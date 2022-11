Halálos áldozatok több ukrán régióban, Kijevben a hó is nehezíti az életet

Halálos áldozatokról számoltak be Herszon, Donyeck, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk környéki orosz tüzérségi csapások miatt helyi vezetők, miközben Kijevbe a hó is megérkezett – írja a Sky News.

Jaroszlav Janusevics, a Herszon terület kormányzója szerint Herszon régióban 54 lövést adtak le, amelyekben egy ember meghalt, kettő pedig megsebesült, köztük egy gyermek. Az orosz csapatok a hónap elején kivonultak Herszon városából, de a tágabb régióban továbbra is jelentős pusztítást végeznek.

Kelet-Donyeckben Pavlo Kyrylenko kormányzó szerint az elmúlt 24 órában öt ember halt meg a lövésekben. Támadásokról számoltak be a nyugatra fekvő Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk térségéből is. Oleh Szinyehubov, Harkiv kormányzója egy halálos áldozatról számolt be, három másik pedig megsebesült.

Az ukrán fővárosban vasárnapra erős havazást jósoltak, ami szintén hatással van a katonai műveletekre, az áramellátásra és a helyiek életének megszervezésére. Az elmúlt hetekben enyhe hó esett, de a körülmények várhatóan romlanak, és a hőmérséklet jóval fagypont alá süllyed.

Jaroszlava Antipina kijevi lakos reggeli tweetjében azt írta, hogy az ő városrészében ma eddig csak 10 percig volt áram. Az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások miatt ezrek maradtak áram és víz nélkül a fagyos körülmények között.

Címlapkép: Getty Images