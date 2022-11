Furcsa fotók kerültek fel az internetre: orosz harcosok pózolnak egy rettegett ukrán HIMARS-rendszerrel

Az Egyesült Államok által szállított M142 HIMARS rakéta-sorozatvetők fontos szerepet játszanak Ukrajna területeinek felszabadítására indított ellentámadásban. Oroszország védelmi minisztériuma közben folyamatosan azzal dicsekszik, hogy HIMARS-eket lőnek ki és foglalnak el, de a mai napig nincs arról hír, hogy akár egyetlen ilyen rakéta-sorozatvető is harcképtelenné vált volna.

Az ukrajnai háború egyik legnépszerűbb twitteres OSINT-fiókja, a Militaryland.net nemrég egy fotót közölt arról, hogy egy ilyen HIMARS-rendszert oroszországi orosz származású, Kijevet segítő harcosok őriznek, az Orosz Önkéntes Hadtest tagjai. Emblémájuk egyértelműen látható a HIMARS mellett parkoló terepjárón.

Azt nem tudni, mi volt az ukrán kormány célja a fotó publikálásával: valószínűleg azt akarják megmutatni, hogy feltétlen bizalmat élveznek az orosz származású emberek, amíg nem Putyin támadó háborúját segítik, hiszen fegyverekkel a kezükben közel engedték őket egy HIMARS-rendszerhez.

Members of Russian Volunteer Corps (Russian volunteers fighting alongside Ukrainian troops) standing guard next to US-supplied HiMARS MLRS. #UkraineRussiaWar