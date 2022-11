Erős üzenetet küldött Orbán Viktor a finn és svéd vezetőknek

Igaz barátok között nincs szükség a dolgok tisztázására: Magyarország soha nem kapcsolta össze a témát az EU-s pénzekkel. Ez többek között a Finn NATO csatlakozásra is igaz. A magyar kormány támogatja azt, és az országgyűlés napirendre fogja tűzni a ratifikációt, amint megkezdődik a 2023-as ülésszak

– tweetelte a miniszterelnök.

1/2 Dear , between true friends there is no need to ask to clear the air: Hungary has never linked and will never link any other issue to the matter of EU funds. @MarinSanna