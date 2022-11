Felvételek: óriási robbanás rázta meg Oroszország hetedik legnagyobb városát – Mi történhetett?

Az orosz különleges helyzetek minisztériumának közlése szerint a mentők egy kőbánya területére indultak – írja a Nexta.

Egy ukrán Twitter-oldal szerint a hivatalos orosz magyarázat az, hogy a zúzott kő létrehozása során a kőzetet felrobbantották, és a fagyott talaj miatt megnövelték a robbanóanyag mennyiségét. Sérültek nincsenek.

Olyan közösségi médiás forrás is van, amely szerint Cseljabinszk egy ipari körzetében történt a robbanás.

Kevéssé valószínű, hogy Ukrajnából követték volna el a támadást, hiszen Ukrajnának nincsenek ilyen nagy hatótávolságú rakétáik, egy repülőgépet vagy drónt pedig 1600 kilométer alatt biztos megsemmisített volna az orosz légvédelem.

Helyi szabotázsakcióról is szó lehet. Ha egy kőbányában történt az eset, ennek kevés az esélye, hiszen egy ilyen nem számít fontos célpontnak; ha egy ipari területen, amelynek akár katonai szempontból is jelentősége lehet, nagyobb a valószínűsége a szándékosságnak.

Ha pontosabbat is lehet tudni a robbanásról és okairól, frissítjük cikkünket.

In Chelyabinsk, Russia a big explosion was recorded. We are waiting for more detailed information as it is unknown what happened. pic.twitter.com/Nr3eCulQou