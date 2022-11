Volt brit vezérkari főnök: első világháborús módszert vesznek elő az oroszok

Az oroszok tudják, hogy hátrányban vannak, és tudják, hogy nem engedhetnek meg maguknak további kudarcokat, ezért – különösen most, hogy a tél Ukrajnát is szorongatja – nagyon is beássák magukat

– mondta a volt brit katonai vezető.

Hozzátette, hogy bár néhány hete az ukrán erők vissza tudták foglalni a kulcsfontosságú Herszon városát, most küzdenek azzal, hogy át tudjanak kelni a Dnyeper keleti oldalára és megtámadják az oroszokat.

Az orosz csapatok azon a területen most védelmi állásokat építenek ki, és

első világháborús stílusú lövészárokrendszert ásnak.

Lord Dannatt hozzátette, hogy a Nyugatnak „feltétlenül folytatnia kell Ukrajna támogatását”, és a szövetségeseknek meg kell fontolniuk, hogy mennyi katonai felszerelést hajlandóak még szállítani.

Címlapkép: I. világháborús lövészárok a mai Belgium területén. Forrás: Getty Images