Különös slágertermék jelent meg Ukrajnában, ez lesz a turisták kedvence?

Bár az ukrán haderő az orosz légvédelmi képességek javulása miatt nagyrészt felhagyott a Bayraktar drónok használatával, amelyeket nagy hatékonysággal vetettek be az oroszok ellen az invázió első heteiben, a török gyártmányú harci eszköz továbbra nagy népszerűségnek örvend Ukrajnában.

Az Ukrajnában már legendásnak számító drónról nemcsak dal, hanem játék is készült.

Ukrajnában tartózkodó olvasónk egy helyi üzletben fotózta az alábbi képet, amelyen egy Bayraktar plüssfigura látható.

A Twitteren számos példa mutatja a termék népszerűségét. Egy amerikai önkéntes az alábbi posztot tette közzé Harkiv visszafoglalása után:

Mindenki kedvenc plüssjátéka megérkezett Harkivba!

Ez a családbarát repülőgép, a Bayraktar.

Everyone's favorite plush toy has come to Kharkiv! It's the family friendly flying machine known as the Bayraktar pic.twitter.com/ML5iecDCvm