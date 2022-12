Elszólta magát von der Leyen: ennyi ukrán katona halt meg eddig a háborúban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt mondta, hogy becslések szerint mintegy 120 000 ukrán halt meg az oroszok elleni háborúban. Ez a kijelentése nagy felháborodást váltott ki Kijevben, ahol az áldozatok számát titokként kezelik a háborús cenzúra jegyében.

A Bizottság nem pontosította, hogy honnan származnak a becslések, és később törölte is von der Leyen beszédének a videófelvételét, valamint az írásos változatot is, majd mindkettőt újra közzétette a vitatott számok kiszerkesztésével. De már túl késő volt, mivel a Twitter-felhasználók újra megosztották az eredetit, benne az alábbi kritikus mondattal:

Becslések szerint eddig 20 ezer civil és több mint 100 ezer ukrán katona halt meg.

Comparison between the first video posted by Ursula von der Leyen and the second video that was cut pic.twitter.com/qntMDTCJ92