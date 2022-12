Évszázadok óta nem látott harctéri fejlesztés jelent meg, Ali Express-es sufnituninggal

Az indiai hadsereg által közzétett felvételek az "Arjun" névre hallgató brahmin kánya (Haliastur indus) drón-vadász képességeit hivatottak bemutatni a most zajló indiai hadgyakorlatokon. A bemutató további érdekessége, hogy a kánya fejére erősített kamerát India legnagyobb riválisa, Kína gyártja.

Az Arjun fejére rögzített kamerára és GPS-nyomkövetőre azért van szükség, mert a képzett ragadozó madár alapvető felderítői feladatokat is el tud látni. Ráadásul nem csak ez az egyetlen „fejlesztése” az indiai hadseregnek: Arjun képes egy kutyával is együttműködni, amely riasztja a hadsereg kezelőit, amint meghallja a drónt. Az indiai katonák ekkor elengedik a ragadozó madarat, amely éles karmaival darabokra tépi a behatolót.

A kiképzett állatokat India pakisztáni határán fogja bevetni, miután az elmúlt években számos drónbehatolást érzékeltek a vitatott hovatartozású területen.

A ragadozó madár által hordozott kamera egy kínai gyártmányú FX798T Micro FPV kamera. A leírása szerint a kamera ultrakönnyű, így könnyen elhelyezhető bármilyen repülő eszközön anélkül, hogy befolyásolná annak súlypontját. A termékhez járó VTX antennák pedig képes a kamera felvételeit a földön lévő vezérlőegység képernyőjére sugározni. A rendszer közel 20 ezer forintért kapható Ali Expressen.

