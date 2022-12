Lemodellezték, mi történne, ha atomtámadás érné Kijevet

Az elmúlt órákban számos ukrajnai háborúval foglalkozó közösségi oldal elkezdett keringetni egy videót, melyen egy szimulált, Kijev elleni nukleáris támadás eredménye látható. Azt nem tudni, ki készítette pontosan a videót, de a szimuláció és a kommentár angol nyelvű.

A szimulációban azt nézték meg annak ismeretlen készítői, mi történne, ha egy 100 megatonnás nukleáris töltet felrobbanna Kijev központjában. Az erről szóló számítógépes ábrázolás szerint egy ilyen támadás

64 kilométeres sugarú körben hőmérsékleti sugárzást (hőhullámot) bocsátana ki,

a robbanás következtében keletkezett lökéshullám sugara 54 kilométer lenne,

az elektromágneses sugárzás 7 kilométer sugarú kör lenne,

maga a robbanás 7,92 kilométeres sugarú területen pusztítana,

a robbanás következtében több mint 2,4 millió ember halna meg.

Simulated consequences of dropping a 100-megaton nuclear bomb on Kyiv. pic.twitter.com/7PTSvnfyOD — Clash (Report) December 1, 2022

A felvétel angol nyelvű és a kommentár amerikai akcentussal zajlik, ezért az oroszok szerint amerikai kormányközeli források készítették, egyesek szerint egyenesen a Pentagontól van. Erre semmilyen bizonyíték nincsen, egy ilyen grafikát és kommentárt bárki tud készíteni. Ugyanakkor a robbanás hatásáról készült adatok nem tűnnek irreálisnak.

Arról is érdemes szót ejteni, hogy még ha Oroszország netán atomfegyvert is vetne be Ukrajnában, jó esély van rá, hogy katonai célpontok ellen használnák és nem Kijev belvárosára lőnének nukleáris robbanófejjel felszerelt rakétát.