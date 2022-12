Nagy ütközet készülődik a Donbaszban, a NATO kitart Ukrajna mellett – Háborús híreink

A háborúban árvaságra jutott négy oroszlánkölyök érkezett meg egy minnesotai állatrezervátumba, amely állandó otthont ígért nekik.

A négy-öt hónapos kölykök, a hím Tarasz és a három nőstény, Sztefania, Leszja és Prada az elmúlt három hetet a lengyelországi Poznan állatkertjében töltötték – közölte egy nemzetközi állatvédő szervezet (International Fund for Animal Welfare), a háborúból állatokat mentő csoportok egyike helyi idő szerint szerdán.

Bombázások és dróntámadások átélése után a kis oroszlánok keddi érkezése hosszú útjuk utolsó állomását jelenti.

Ezek a kölykök rövid életük alatt többet szenvedtek, mint amennyit bármely állatnak el kellene viselnie. Ukrajnai létesítményekben jöttek világra a háború idején, pár hetes korukban árvultak el – mondta Meredith Whitney, a szervezet egyik vezetője.

Az oroszlánok új otthona a Minneapolistól mintegy 145 kilométerre fekvő Sandstone nagymacska-rezervátumban lesz. A kölyköket egy Lengyelországból az Egyesült Államokba visszainduló repülőgépre tették fel, amelyik kedden szállt le Minneapolisban, innen a rezervátum munkatársai vitték őket új otthonukba. Ott először állatorvosi vizsgálaton vettek részt, majd meleg helyen pihenhettek.

Andrew Kushnir amerikai állatorvos Ukrajnában és Lengyelországban is gondozta a kölyköket, a repülőúton is ő volt a kísérőjük. A támadások közepette is elkészítette speciális tápszerüket, ha nem volt áram, kezével-lábával melegítette fel őket.

A kölykök két alomból származnak, hármat Odesszából mentettek meg, Prada, a legidősebb egy kijevi tenyésztőnél jött világra. A mentőknek nincs tudomásuk arról, mi történt az anyaállatokkal.

A minnesotai rezervátum nonprofit szervezet, amely csaknem 130 oroszlánnak, tigrisnek, gepárdnak és más vadmacskának ad otthont, sokukat egzotikus állatok kereskedőitől mentették meg, a négy kölyköt is. A ragadozók nyugalmát úgy biztosítják, hogy nem állítják őket a nyilvánosság elé, hanem erdő közepén, elkerített helyen szaladgálhatnak. A rezervátum virtuális túráin honlapjukon vagy Facebook-oldalukon keresztül lehet részt venni.

(MTI)