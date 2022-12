Hírszerzési jelentés: Putyin meglepődött, jelentős változás jöhet az ukrajnai harcokban

Amerikai hírszerzési szakértők szerint a következő hónapokban csökkeni fog a harcok intenzitása Ukrajnában - számolt be a brit Sky News . Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzés igazgatója, Avril Haines kijelentette: Vlagyimir Putyint meglepte, hogy az orosz erők nem értek el több katonai eredményt.

Avril Haines, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója szerint mind az ukrán, mind az orosz haderő megpróbál majd utánpótlást szerezni, hogy felkészüljön a tél utáni ellentámadásra, így

a mindennapi harcok lelassulnak.

Elmondta azonban, hogy nincs jele annak, hogy az ukrán ellenállási hajlandóság csökkenne, még az elektromos hálózat és más kritikus téli infrastruktúrák elleni támadások ellenére sem. A Kaliforniában évente megrendezett Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon kijelentette:

A konfliktus egyfajta csökkentett tempóját látjuk már most is... és várhatóan ezt fogjuk látni az elkövetkező hónapokban is.

Úgy véli, kérdéses azonban, hogy a tél utáni új ellentámadás hogyan fog kinézni az oroszok számára.

Valójában eléggé szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az oroszok valóban készen állnak-e erre. Én optimistábban gondolkodom az ukránok számára ebben az időkeretben.

- tette hozzá.

Elmondta, hogy Ukrajna gazdasága nagyon sokat szenvedett, és ezt "pusztítónak" nevezte, de hozzátette, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök meglepődött, hogy erői nem értek el több katonai eredményt.

Úgy gondolom, hogy egyre jobban tisztában van azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a hadseregnek Oroszországban szembe kell néznie. De számunkra még mindig nem világos, hogy ebben a szakaszban teljes képe van arról, hogy milyen kihívások előtt állnak... látjuk a lőszerhiányt, a morált, az ellátási problémákat, a logisztikát, egy sor aggodalmat, amivel szembe kell nézniük

- fejtette ki Haines.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) látogatást tesz az újonnan hadkötelezettség alá vont férfiak kiképzőközpontjában, a Rjazanyi területen 2022. október 20-án. Putyin az ukrajnai háború miatt szeptember 21-én Oroszországban részleges mozgósítást rendelt el, amely a védelmi tárca szerint mintegy 300 ezer embert érint. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Mihail Klimentyev