Nyugati árak vannak már Magyarországon? Most kiderült!

A Telex Mosonmagyaróváron, egy órával később pedig az ausztriai Kittsee-ben (Köpcsényben) tesztelte ugyanazt azt üzletláncot, megvizsgálva, hogy megéri-e magyarként Ausztriában bevásárolni. Mutatjuk a táblázatot, és azt, mit mond a kérdésről egy Ausztriába ingázó magyar.

A magyarországi árak ausztriai árakkal való összehasonlítása

A Telex tudósítói egy mosonmagyaróvári, illetve egy, az ausztriai Kittsee-ben található Lidl árait hasonlították össze.

Összevetésük szerint ezek voltak az ausztriai és a magyarországi árak november 23-án:

Összevetés Ausztriai ár (forintban) Magyarországi ár (forint) %-os különbség Hol olcsóbb? ásványvíz, 1,5l 133 109 -18 Magyarországon burgonya, sárga, 2kg 929 959 3 Ausztriában csirke levescsomag 800g 1619 833 -49 Magyarországon darált hús 500g 1822 1699 -7 Magyarországon hagyma 1kg 343 489 43 Ausztriában kristálycukor 1kg 766 261 -66 Magyarországon liszt 1kg 280 149 -47 Magyarországon pulykamellsonka, Dulano, 125g 848 899 6 Ausztriában Rama 450g 1010 1001 -1 Magyarországon spagetti, Combino 500g 604 599 -1 Magyarországon tej 3,5% 523 319 -39 Magyarországon tejföl 250g 304 199 -35 Magyarországon tojás 10db 1010 699 -31 Magyarországon Forrás: Telex-gyűjtés

A vizsgált termékek közül a legtöbb tehát a Lidl magyarországi üzletében volt olcsóbb, leszámítva a burgonyát, a hagymát, illetve a pulykamellsonkát

Nem éri meg külön kiutazni, hogy Ausztriában vásároljunk

A határon inneni és azon túli bevásárlási lehetőségekről egy mosonmagyaróvári ingázó, aki Ausztriában dolgozik, és rendszeresen vásárol ott is és itthon is a Telexnek azt mondta, tudatosan nem hagyja magát belesodorni az árháborúba, nagyon nem is kezdi összehasonlítgatni a hazai és a külföldi árakat.

Szerencsére megtehetem, hogy a drágább, de szerintem minőségibb termékeket válasszam osztrák oldalon, amit gusztusosan kipakolnak a polcokra, és ott ráadásul rengeteg termék közül választhatok

– fogalmazott.

Az egyik ausztriai áruházláncnál – vélhetően a Billánál – kihasználja azt a lehetőséget, hogy egy bevásárlásnál négy termékre ráteheti a 25 százalékos kedvezményre jogosító matricát, és természetesen a drágábbakra ragasztja őket. Másrészt figyeli az akciókat, gyűjti a pontokat az osztrák üzletben.

Nem vagyunk bespejzolósak, munka előtt beugrom pár dologért a munkahelyem melletti boltba. Hétvégén viszont Mosonmagyaróváron tartunk nagybevásárlást. Külön kimenni Ausztriába vásárolni ugyanis biztosan nem éri meg

– összegzett.

