Videó: így csapott le az ukrán tüzérség az oroszokra

A Reuters közölte az Ukrán Fegyveres Erők által készített felvételt, amelyen az ukrán csapatok tűz alá veszik az orosz hadsereg egyik állását a Donyecki területen.

Az orosz erők továbbra is a Donyeck város körüli 15 kilométeres frontvonalon vetik be teljes tűzerejük nagy részét - számolt be a brit védelmi minisztérium.

Korábbi jelentésében az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának katonai hírszerzése közölte: a Bahmut város elfoglalására irányuló hadjárat "aránytalanul költséges a nyereséghez képest". A jelentés szerint Oroszország terve vélhetően a város bekerítése, északi és déli taktikai előrenyomulással.

Az alábbi felvételen az látható, amint az ukrán fegyveres erők tűz alá veszik és megsemmisítik az orosz hadsereg egyik állását az ukrajnai Donyecki területen.

A címlapkép illusztráció. Kép: Ukrán tüzérek önjáró löveggel lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Bahmutban 2022. november 10-én. Fotó: MTI/AP/Roman Csop; Videó: Eyepress via Reuters