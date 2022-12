Egész Ukrajnában zúgnak a szirénák, újra támadnak az orosz rakéták

A rakétákat már kilőtték

– mondta a légierő szóvivője, Jurij Ihnat.

Károkról és áldozatokról egyelőre nem érkeztek jelentések, egyes területeken robbanásokat lehetett hallani, ahogy a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.

Ne hagyják figyelmen kívül a figyelmeztetést

– hívta fel a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látszik, hogy a kijevi lakosok a metróállomásokra menekültek. Egyes információk szerint nagy robbanásokat lehetett hallani az ukrán fővárosban.

