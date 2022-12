Hatalmas robbanások történtek két orosz légibázison, durva pusztítás zajlik Bahmutnál – Háborús híreink hétfőn

Az oroszok továbbra is a Donyeck megyei Bahmut városának bekerítésével próbálkoznak, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint erőik tartják pozícióikat a frontvonalon. A brit titkosszolgálat vasárnap független orosz hírforrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a kifejezetten Vlagyimir Putyin elnök és magas beosztású orosz politikusok megvédését ellátó Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSzO) belső adatai szerint is megtörtént a fordulat , az oroszok többsége már nem támogatja az ukrajnai inváziót. Amerikai hírszerzési szakértők szerint a következő hónapokban csökkeni fog a harcok intenzitása Ukrajnában. Felvételek tanúsága szerint két orosz légibázison is hatalmas robbanások voltak, ezek pontos okairól még nincs információ.