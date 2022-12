Putyin kocsikázott egyet a korábban megrongált Krími hídon

Megnyitották a forgalmat hétfőn a Kercsi-szoroson átívelő Krími híd egy kijavított szakaszán, ráengedve a járműveket a híd közúti részének jobb oldalára, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is áthajtott gépkocsival.

A létesítményt, amely még további helyreállítást igényel, október 8-án egy felrobbantott teherautó rongálta meg. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a támadást az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége szervezte.

Az eseményen - utólag kiadott beszámolók szerint - Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjelent, aki gépkocsival át is hajtott a hídon. Putyin a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő - az Ukrajna elleni háború során elfoglalt - szárazföldi folyosó fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott, hogy ukrán hivatalos személyek még most is fenyegetik a hidat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát.

Marat Husznullin orosz miniszterelnök-helyettes azt ígérte, hogy a közúti rész korlátozott áteresztő képességű bal oldalát márciusra teljesen helyreállítják.

Címlapkép: Contributor/Getty Images