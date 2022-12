Rakéta csapódott be Ukrajna szomszédjában - Szivárognak a részletek

Ismeretlen eredetű, nagy valószínűséggel Ukrajna felől érkező rakéta csapott be Moldova Briceni régiójában. Briceni régió közvetlenül Ukrajna mellett található.

Helyszíni felvételek alapján robbanófej nem volt a rakétán, csak a gyorsítórakéta része csapódott be Moldovában. Emberi áldozatokról nincsen hír.

Remnants of an unknown missile fell in Moldova in the Briceni region, bordering the Chernivtsi region of Ukraine. pic.twitter.com/CDDQLzHf6Y