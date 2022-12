Térképek: így állnak most az ukrajnai frontok

Az amerikai védelmi elemzőintézet, az Institute for the Study of War (ISW) magyar idő szerint hétfőn hajnalban is közzétette részletes térképeit az ukrajnai háború állásáról.

Az első, egész Ukrajnát mutató térképen láthatók az orosz területszerzések (pirossal), az ukrán ellentámadások során visszavett területek (kékkel), az ukrán partizánhadviselés területei (szaggatott kékkel), illetve az elmúlt 24 óra legfontosabb harcainak színterei.

officials have indicated that Ukrainian forces plan to continue offensive operations over the coming winter to capitalize on recent battlefield successes and prevent forces from regaining the battlefield initiative. #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) December 5, 2022

A déli megyéket mutató térképhez adott kommentárjában az ISW azt írta, az orosz erők folytatják Herszon, Mikolajiv és Dnyitropetrovszk megyék rutinszerű bombázását.

Southern Axis Update: forces continued routine shelling in Oblast and west of and in and oblasts on December 4. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) December 5, 2022

A Donyeck megyei frontvonalat mutató térképhez fűzött kommentárjában azt írta az ISW, hogy az orosz erők folytatták a szárazföldi támadásokat Bahmut körül vasárnap is, és valószínűleg továbbra is nagy veszteségeket szenvedtek.

Eastern Update:Russian forces continued ground attacks around on December 4 and in doing so are likely continuing to suffer high casualties. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) December 5, 2022

A Harkiv, Luhanszk és Donyeck megyéket mutató térképpel kapcsolatban az ISW megjegyezte, az orosz erők jelentése szerint az ukrán erők folytatták ellentámadásaikat Szvatove irányába vasárnap. Szintén folytatódtak az ellentámadások Kreminna felé, korlátozott orosz ellentámadások közepette.

7/ Russian sources reported that Ukrainian forces continued counteroffensive operations in the direction of Svatove on December 4. Ukrainian forces also reportedly continued counteroffensive operations toward Kreminna amidst limited Russian counterattacks. https://t.co/mJpAwspPuX — ISW (@TheStudyofWar) December 5, 2022

Az ISW legújabb jelentéséről itt írtunk:

A címlapkép illusztráció, egy orosz T-72-es tankot ábrázol. Forrása: Getty Images