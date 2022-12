Elpusztult orosz stratégiai bombázók, lángoló ukrán nagyvárosok, és egy nyugatra tévedt rakéta - Háborús híreink kedden

Vasárnap éjjelről hétfő reggelre virradóan két, az ukrán határról több mint négyszáz kilométerre fekvő orosz légibázison is robbanások történtek, melyekben több orosz stratégiai bombázó is megrongálódott. Míg Kijev csak sejtelmesen egy „új fegyver” bevetéséről beszélt, addig a nyugati szakértők megpróbáltak rájönni arra, hogy pontosan hogyan is érhették el a ukránok a mélyen a frontvonal mögött fekvő bázisokat, és úgy tűnik, van egy egész jó tippjük.