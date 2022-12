Szivárognak a felvételek: olyan támadást hajtottak végre, ami Putyinnak is egyre kellemetlenebb

Nem voltak áldozatok. A tűz helyi jellegű. Minden mentőszolgálat a helyszínen dolgozik

- közölte Roman Starovojt, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson kedd hajnalban. A bázison szolgáló járműpark veszteségeiről nincsenek információk.

An airfield is on fire in Russia - this time in KurskIt is reported that the oil storage tank caught fire, and the cause of the fire was apparently the impact of an unknown drone.It seems that soon someone will ask to close the sky over the Russian Federation pic.twitter.com/xzT191Nhvu