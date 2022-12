Fotó jött a felrobbantott orosz légibázisról - Képen az okozott kár

Jó eséllyel egy módosított ukrán Tu-141-es drónon csapódtak be tegnap hajnalban két orosz stratégiai bombázókat állomásoztató légibázoson, az egyik Engels, a másik Rajazan mellett.

Nemrég egy fotó is kikerült az Engels légibázison keletkezett károkról: ezen jól látható, hogy legalább egy Tu-95SzM stratégiai bombázót el kellett oltani. Azt nem tudni, hogy a gépben milyen súlyos kár keletkezett.

: The aftermath of the recent Ukrainian long-range strike against Engels-2 Air Base - a Tu-95MS strategic bomber can be seen covered in fire-fighting foam next to an impact and scotch mark. #Russia