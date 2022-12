Jön a 9. szankciós csomag Oroszország ellen

Brüsszeli közleményében Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy az újabb uniós szankciók - amelyek immár a kilencedik csomagot alkotják - legalább kétszáz személyre és szervezetre terjednek majd ki, három további orosz bankot céloznak meg (többek között a Russian Regional Developnebt Bank), korlátozzák Oroszország hozzáférését a külföldi gyártású drónokhoz, exportellenőrzéseket vezetnek be a kettős felhasználású, azaz a polgári mellett a katonai célokra is használható termékekre (vegyi anyagok, ideggázok, elektronikai és informatikai alkatrészek, amelyeket az orosz hadigépezet felhasználhat), valamint az orosz energia- és bányászati szektort érintik. Ez utóbbi kapcsán így fogalmazott: további gazdasági intézkedéseket javasolunk az orosz energia- és bányászati ágazat ellen, beleértve az új oroszországi bányászati beruházások betiltását.

Javasoljuk, hogy tiltsuk meg a drónok motorjainak közvetlen exportját Oroszországba, valamint az olyan harmadik országokba, például Iránba történő exportot, amelyek drónokat szállíthatnak Oroszországnak - hangzik el a videóban.

Ez a csomag kiegészíti az orosz tengeri olajra vonatkozó teljes uniós behozatali tilalmat, amely ezen a héten lépett hatályba - emlékeztetett. Valamint a G7-ek által elfogadott globális olajárplafon mellé érkezik.

"Kiállunk Ukrajna mellett, és mindent megteszünk, hogy Oroszország megfizessen kegyetlenségéért" - fogalmazott a brüsszeli EU-testület elnöke, majd hozzátette: az unió korábban bevezetett nyolc szankciós csomagja már "kemény" hatást ért el.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its crueltyThe existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard. Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package