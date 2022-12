Megjelent az ikonikus világháborús acélmonstrum az ukrán fronton - Mi folyik itt?

Visszatér az első világháború és az orosz történelem legendás fegyvere az ukrajnai frontra. Míg a legtöbb országban a második világháborút követően a páncélvonatokat kivonták a harctéri szolgálatból, addig a Szovjetunióban, majd később Oroszországban továbbra is rendszerben tartották őket.

Az „Amur” (esetleg „Bajkál”) páncélvonat legutóbb március elején tűnt fel Melitopol városában, megjelenése akkor is érdekességnek számított. A harctéri jelentések szerint, májusban a településen ukrán csapatok egy gerilla-művelet részeként felrobbantották a páncélvonatot. Bár az Amur egy időre eltűnt a frontvonalból, december elején felkerültek a felvételek, hogy ismét megjelent a Donbaszban.

Oroszországnak vélhetően körülbelül négy páncélvonata van a posztszovjet korszakból. A csecsen háborút követően kiselejtezett páncélvonatok reaktiválását Szergej Sojgu védelmi miniszter 2016-ban rendelte el.

A szovjet korszak „mobil konfigurációs” elvét megőrizve az orosz páncélvonatok számos konfigurációból állhatnak össze, képesek harckocsikat és páncélozott járműveket szállítani. Páncélozott vasúti kocsikkal is rendelkeznek, amelyekre legtöbbször légvédelmi ágyúkat és tüzérséget szerelnek, a fő fegyverzete egy 23 milliméteres ikergépágyú. A páncélozott szerelvények ezen kívül rendelkeznek több géppuska, és mesterlövész-állással is, a gerillatámadások kivédésére. A „Bajkál”-nak ráadásul kommunikációs zavaró is van a fedélzetén, hogy elrejtse a közel 150 méteres szerelvény kommunikációs jeleit.

Az orosz páncélvonatok nem teljesítenek hagyományos értelemben vett frontszolgálatot, feladataik közé inkább az ellátóvonatok kísérése, a sínek javítása háborús övezetekben, aknamentesítés és a fontos logisztikai pontok védelme tartozik. Az orosz védelmi minisztérium felvételein is aknamentesítési munkálatok közben látható a vasúti acélmonstrum.

️ Work of an armored train during a special military operation. Personnel of the Ministry of Defense. #Russian — Maimunka (News) December 7, 2022

Az első csecsen háborúban a Kaukázusban szolgálatot teljesítő vonatok igen figyelemreméltó eredményeket értek el: közel 1000 kilométernyi vasúti pályát aknamentesítettek, körülbelül száz katonai vonatot védtek és 32 ezer kilométernyi vasútvonalat ellenőriztek Oroszország és Csecsenföld között.

Ennek ellenére, a megváltozott modern hadviselés követelményei mellett ezek a közel 150 méter hosszú, kötött pályás páncélvonatok komoly fenyegetésnek vannak kitéve. A vizuális felderítést végző drónokkal szemben semmi esélyük a rejtőzködésre, a precíziós tüzérségi rakétacsapásokkal szemben pedig sem a 23 milliméteres ikergépágyú, sem a 20 milliméteres páncélzat nem nyújt megfelelő védelmet.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons