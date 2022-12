Tényleg egy második világháborús fegyvert fotóztak a fronton? – Van egy csavar a történetben

Szerdán jelent meg a Twitteren egy fotó, melyen első ránézésre a második világháború legendás géppuskáját, egy német gyártmányú MG 42-est tart a kezében az ukrán katona. A háború során többször láthattuk azt, hogy mindkét fél világháborús fegyvereket vet be, most azonban van egy kis csavar a történetben.

Az MG 42-est joggal tartják a második világháború legjobb géppuskájának, mely a korábbi MG 34-est volt hivatott leváltani. Az MG 34 volt az a fegyver, amely lényegében megteremtette a ma is népszerű általános rendeltetésű géppuska fogalmát: könnyen mozgatható, villalábról akár egy katona által is használható fegyver, mely szükség esetén járművekre, vagy a nagyobb pontosság és hatásos lőtáv érdekében háromlábú állványokra is felszerelhető.

Bár a fotón elsőre egy ilyen, második világháborús MG 42-es látható, sokkal valószínűbb az, hogy a fegyver MG 3 névre keresztelt verziójáról van szó.

Az MG 42 a világháború alatt olyan hírnévre tett szert, hogy az NSZK a NATO 7,62-es lőszerére átalakítva megtartotta a fegyvert, mitöbb, a Bundeswehr napjainkban is szolgálatban tartja.

Németország a háború kirobbanásakor legalább 130 ilyen fegyvert adott Ukrajnának, a 7,62-es NATO lőszer pedig jelentősen könnyebben elérhető, mint a 42-es verzió által használt 7,92-es Mauser lőszer, így valószínű, hogy a képen látható ukrán katona is egy ilyen fegyvert használ.

Címlapkép: a német Bundeswehr MG 3-as géppuskája. Forrás: Wikimedia Commons