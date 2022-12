Kegyetlen fegyvert vetettek be az oroszok – Lángol az ég Ukrajna fölött

A felvétel készítői szerint az orosz tüzérség a Donyeck városától közvetlenül északra fekvő Avdivka települést lőtte foszforbombákkal.

A fehérfoszfor a levegővel érintkezve rendkívül magas hőfokon kezd el égni, lényegében bármit képes meggyújtani, vagy megolvasztani és vízzel lehetetlen eloltani.

️ Russian troops are shelling Avdiivka with phosphorus bombs right now. Video from social networks. @Flash_news_ua