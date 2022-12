Megérkeztek a frontvonalra Oroszország legmodernebb tankjai

A T-90M jelenleg az orosz haderő legmodernebb harckocsi-típusa, bár szokás a T-14 Armatára hivatkozni ezzel a címmel, ezt a tankot még mindig nem állították rendszerbe – sőt, lehet, hogy már soha nem is fogják.

Az orosz harckocsizók most újonnan gyártott T-90M tankokat kaptak a frontvonalhoz közel, Alekszandr Kotsz orosz riporter szerint összesen mintegy 200 darabot. Ezek a számok jó eséllyel nem teljesen fedik a valóságot, hiszen a felvételeken körülbelül egy tucat harckocsit látni.

The new tanks that I wrote about this morning are being sent to the SVO zone.The Russian army received new T-90M pic.twitter.com/ptm2ImijQJ