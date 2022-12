Vallott Bahmut pokláról az amerikai zsoldos: 70%-os veszteségeink vannak

Szabályosan vadásznak az oroszok, élükön a Wagner-csoporttal a „Mozart Group” nevű amerikai zsoldosformációra Bahmut térségében – mondta az alakulat vezetője, Andrew Milburn, nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos-ezredes a Newsweeknek . Milburn arról is beszélt, hogy nem túlzás, hogy egyes ukrán alakulatoknak 70% körüli veszteségeik vannak a város körüli harcokban, Bahmut pedig szinte teljesen megsemmisült a harcokban.

Andrew Milburn a háború kezdete óta tréninggel segíti az ukrán haderőt, nemrég azonban Bahmutba érkezett „Mozart Group” nevű amerikai zsoldosbrigádjával. Jelenleg a frontvonal legsúlyosabb harcai Bahmut körül zajlanak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 24. Nem várt helyről kapott erősítést Ukrajna: volt amerikai ezredes érkezett a frontra

A nyugalmazott amerikai ezredes a Newsweeknek azt mondta: az oroszok szabályosan vadásznak rájuk, nem csupán azért, mert nevükkel a „Wagner-csoportot” trollkodják, hanem mert szerinte fontos munkát végeznek.

Elmondta: korábbi híresztelésekkel ellentétben Bahmutban nem harcolnak az oroszokkal, hanem a civilek kimenekítésében segítenek. Állítása szerint már 600-700 civilt kimenekítettek.

Milburn arról is beszélt, hogy Bahmut „úgy néz ki, mint Drezda” a második világháborúban, amikor a szövetségesek lebombázták a települést, míg a város körüli térség Passchendaele-hez hasonlít.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 02. Pokoli harcok zajlanak Bahmut körül – Folyamatosan jönnek a megrázó felvételek

Ez egy szörnyű, tragikus térség”

– mondta a Newsweeknek.

Arról is beszélt, hogy szerinte „nem túlzás” az az információ, hogy egyes ukrán alakulatoknak 70% körüli veszteségeik vannak, mivel szerinte az ukrán katonák jelentős részét minimális képzettséggel küldik a frontvonalra. Bár Milburn megérti a dolgot és arról is beszél, hogy továbbra is magas a morál az ukránok körében, szerinte ez a hozzáállás problémás.

80%-a azoknak, akik hozzánk kerülnek, soha életükben nem lőttek még fegyverrel. Ezzel alaposan feladják a leckét

– mondta Milburn.

Arra is kitért, hogy szerinte, amit csinálnak, az nem zsoldos tevékenység, hanem sokkal inkább „NGO-ként” dolgoznak. Ugyanakkor hozzátette: lassan elfogynak az anyagi forrásaik, ezért kérdéses, hogy 2023 tavaszig tudják-e folytatni a munkájukat.

Milburnről és a Mozart Groupról először a Guardian írt pár hónapja, ekkor még nem vették zokon, hogy a brit magazin zsoldosnak nevezte őket.