Melyek most az orosz célok az ukrajnai háborúban? – Nyilatkozott a Kreml

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön azt mondta, Moszkva célja az, hogy ellenőrzése alá vegye a négy, az orosz jog szerint annektált ukrán megye – Luhansz, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon – teljes területét. Hozzátette, arról nincs szó, hogy más ukrán területeket is Oroszországhoz csatolnának – írja a Reuters

A négy, illegálisan annektált megyéből egyelőre egyik sincs teljesen orosz kézen, Herszon és Zaporizzsja megyéknek a székhelyét sem ellenőrzik az oroszok.

Arra a kérdésre, hogy Moszkva tervez-e más régiókat is Oroszországhoz csatolni, Peszkov azt mondta:

Ez nem téma. Legalábbis erre vonatkozó nyilatkozatok nem hangzottak el. Mindazonáltal a területek felszabadítása előtt még sok munka áll; az Oroszország Föderáció számos új régiójában vannak [Ukrajna által] megszállt területek, amelyeket fel kell szabadítani.

Hozzátette, a Donyecki Népköztársaság (vagyis az ukrán Donyeck megye) egy részére, illetve arra a területre gondol, amely már Oroszország része lett, de az ukrán csapatok elfoglalták. Itt Herszon városára és Herszon megyének a Dnyepertől nyugatra fekvő részére gondolhatott, ahonnan november elején vonultak ki az orosz csapatok. Érdekesség, hogy Peszkov nem említette Zaporizzsja megyét, melynek jelentős része, így Zaporizzsja városa is, még ukrán kézen van.

Peszkov nyilatkozata ellenére az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi kutatóintézet úgy értékelt csütörtöki jelentésében, hogy

a Kreml valószínűleg nem adta föl korábbi, maximalista céljait Ukrajnával kapcsolatban.

Az ISW arra hivatkozik, hogy Peszkov megismételte, a Kreml még mindig követi a „nácitlanítás” (praktikusan a kijevi vezetés leváltása) és a „demilitarizálás” (Ukrajna lefegyverzése) az invázió kezdetén kitűzött céljait.

Putyin december 7-i, az orosz birodalmi történelemre való hivatkozása és a közelmúltban tett megjegyzései Oroszországról mint az ukrán szuverenitás egyetlen „garanciájáról” további jelek arra, hogy a Kreml egy elhúzódó háború feltételeit teremti meg, amelynek célja az ukrán szuverenitás felszámolása.

A Kreml szándékosan következetlen üzenetei egy olyan tartós információs művelet részét képezik, amelynek célja, hogy félrevezesse a Nyugatot, tárgyalásra kényszerítse Kijevet, és megelőző engedményeket tegyen

– írja az ISW.

Címlapkép: Getty Images