Kiakadt az elit orosz kiképzőtiszt: szinte meztelen katonákat küldenének a frontra!

A Twitteren felbukkant videón állítólag az orosz 247. légideszantos elitalakulat kiképzőtisztje beszél. Elmondása szerint a közösségi médiában közzétett felhívását a kemerovói régió kormányzójához, Szergej Civiljovhoz intézi, a régió által kiképzésre küldött mozgósított katonák ügyében.

Szergej Civiljov, a mozgósítottak, akiket ideküldtél hozzánk Sztavropolba (az egység bázisa), majdnem teljesen meztelenek

– hangzik el a videóban.

Video appeal from the instructor of the 247th Airborne Assault Regiment to the Governor of the Kemerovo Region, Sergei Tsivilev.The man says that the mobilized have no equipment and protection at all. From medicine, they only have one tourniquet. pic.twitter.com/GFQmTZMKqx