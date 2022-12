Magyarország egy feltétellel belement az ukrajnai fegyvervásárlást támogató programba, és az orosz szankciós listába is

Minden tagállam, így tehát Magyarország, is támogatta azt, hogy 2 milliárd euróval megnövelje az EU az Európai Békekeret (EPF) összegét, amelyből többek között az Ukrajnának szánt fegyvervásárlásokat is finanszírozza a közösség – jelentette be a mai külügyminiszteri tanácsülés után Josep Borrell uniós külügyi főképviselő. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszer a magyar kormány támogatásához egy fontos feltételt is bemondott a sajtótájékoztatóján amellett, hogy elárulta: 141 magánszeméllyel és 47 szervezettel bővítik a vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújtottak körét az Oroszország elleni kilencedik szankciós körben, miután a magyar kormány több orosz politikai vezetőt is lehúzatott a listáról.