Meghökkentő térképek: megint bekerítés fenyegeti az orosz alakulatokat?

Az elmúlt napokban egyre erősödött az összecsapások intenzitása a luhanszki régióban, Kreminna település közelében, ahol a kétirányú támadás hatására fennáll a bekerítés veszélye az orosz erőkre nézve.

Az ukrán fegyveres erők folyamatos nyomás alatt tartják az orosz csapatokat a szeverodonyecki térségben, és az ukrán vezérkar napi jelentései alapján az orosz kézen lévő Kreminna település környékén két irányból is sikeres volt az ukrán támadás.

Az ukrán vezérkar vasárnapi beszámolója szerint visszaverték a Zsitlivka ellen intézett orosz támadást, illetve orosz bombatámadás érte Dibrovát. Ha a jelentés hiteles, az az ukrán előrenyomulás sikerét jelentené északi és nyugati irányból is.

Ukrainian defenders are closing in on Russian occupiers in Kreminna in Luhansk region.The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reports a Russian attack on Zhytlivka was repulsed and the invaders bombarded Dibrova, indicating Ukrainian advances from the north and west. pic.twitter.com/3Y5jH37wEd — Michael (MacKay) December 11, 2022

A mai jelentés arról számol be, hogy visszavertek egy orosz támadást a Szerebrjanka-erdőben. Az erdő a Sziverszkij Donyec folyótól északabbra fekszik. A jelentés alapján így áll most Kreminna környékén a frontvonal:

Ukrainian defenders have made another advance on Kreminna. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reports throwing back a Russian attack in the Serebryanka Forest. This pic.twitter.com/Dtq2J4cped — Michael (MacKay) December 12, 2022

A háború előtt közel 20 ezer fős lakosú település alig tíz kilométerre fekszik Szeverodonyecktől és Liszicsanszktól, amit az orosz erők július elején foglaltak el Ukrajnából, teljesen „felszabadítva” vele a szakadár Luhanszki Népköztársaságot. A térségben zajló harcokat és az ukrán előrenyomulást az amerikai ISW háborús agytröszt is megerősítette a hétfőn közzétett térképén.

Eastern Update:Ukrainian and sources reported that fighting continues along the - line and near amidst poor weather conditions. /1 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) December 12, 2022

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Smolijenko Dmitro/Reuters