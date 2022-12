Megrázó felvételek: ismét hatalmas lángok csaptak fel Moszkva központjától alig pár kilométerre

A beszámolók szerint hétfő reggel kigyulladt a Stroypark bevásárlóközpont a Moszkva központjától alig 20 kilométerre levő Balasiha településen. A tűz a szabadban tárolt építőanyagok között lobbant lángra, majd átterjedt a bevásárlóközpont épületére is.

A katasztrófavédelmi szervek jelentése szerint a keletkezett tűz legnagyobb kiterjedése elérte a 10 ezer négyzetmétert, a bevásárlóközpont teteje mintegy 900 négyzetméteren beomlott.

Right now is on fire again, this time the shopping center is on fire. #Moscow