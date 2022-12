A csapatok harckészültségének ellenőrzését rendelték el Oroszország szomszédjában

A kedden bejelentett gyakorlat részeként a csapatoknak gyorsan kell majd „kijelölt területekre” vonulniuk, felszereléseket használniuk és hídátkelőket létesíteniük a Neman és a Berezina folyók felett Fehéroroszország nyugati és keleti részén – közölte a védelmi minisztérium.

Ebben az időszakban a tervek szerint katonai felszerelés és személyzet mozgatását, valamint a polgárok mozgásának (szállításának) ideiglenes korlátozását tervezik bizonyos közutakon és terepszakaszokon

– írta a közlemény.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt vasárnapi jelentésében arról írt, hogy orosz tisztviselők rendszeresen olyan információs műveleteket folytatnak, melyek azt sugallják, hogy a fehérorosz hagyományos szárazföldi erők csatlakozhatnak Oroszország ukrajnai inváziójához.

Bár Lukasenka egyes nyilatkozatai támogatják ezeket a sugallatokat, valójában

az lehet a céljuk, hogy ukrán csapatokat tartsanak a fehérorosz határ közelében, amelyeket így más területeken nem tudnak bevetni.

Az ISW szerint szinte teljesen valószínűtlen, hogy a fehérorosz csapatok csatlakoznának az invázióhoz. De még ha így is lenne, ez csak kevés ukrán erőt vonna el, tekintettel Minszk csekély támadóerejére.

A Kreml emellett ezekkel a műveletekkel nyomást akar gyakorolni Fehéroroszországra, hogy ezzel hosszabb távon tovább erősítse az ellenőrzést az ország fölött – véli az ISW. Lukasenka azóta vált egyre kiszolgáltatottabbá Putyinnak, hogy nagy tüntetések ki törtek ki a 2020-as, elcsalt elnökválasztás után, és a fehérorosz diktátor hatalmát csak az orosz beavatkozás mentette meg. A két ország között hivatalosan államszövetség van.

Címlapkép: Putyin és Lukasenka találkozója 2021. február 22-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons