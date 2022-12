Bréking! Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön hamarosan, Navracsics Tibor lesz a vendég

Legutóbb december 6-án volt ilyen szűkös határidővel bejelentett kormányzati tájékoztató, akkor Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt Mol-vezér a benzinársapka megszüntetését jelentette be a Kormányinfón.

Navracsics Tibor jelenléte arra utal, hogy ezúttal a magyar uniós pénzekről született hétfői brüsszeli megállapodás lehet a fő téma.

Mint hétfő este megírtuk, a tagállamok elfogadták a magyar helyreállítási tervet, illetve 65%-ról 55%-ra csökkentették a felfüggeszteni javasolt arányt a három érintett magyar Operatív Programban. Utóbbi azt jelenti, hogy mintegy 6,3 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk ragad be addig, amíg a 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedést maradéktalanul teljesíti a kormány.

Azzal, hogy a helyreállítási program 5,8 milliárd eurós támogatási keretét elfogadja a Tanács, elhárul a veszélye annak, hogy a 80%-nyi részét elbukja az ország (ez akkor következett volna be, ha év végéig nem fogadta volna el a Tanács a programot). A gyakorlatban azonban csak azután fér majd hozzá az ország a kerethez, ha előtte a 17 fenti vállalást is tartalmazó, összesen 27 féle szuperfeltételt teljesíti, benne 4 kulcsfontosságú igazságügyi reformmal. Éppen ezért továbbra is az a valószínű, hogy leghamarabb a késő tavaszi-nyári hónapoktól tud ténylegesen forrásokat lehívni majd a kormány a helyreállítási programból, illetve a most felfüggesztési alá kerülő keretből.

