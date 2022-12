Nagy orosz sikerről számolt be a donyecki szakadár vezető

Az állítást egyelőre független források nem erősítették meg, mindenesetre Donyeck megyében már 2014 óta folynak harcok – ehhez képest jelentős eredménynek aligha nevezhető a megye felének megszállása.

Jelenleg a Donyeck megyei Bahmutnál folynak a háború egyik leghevesebb harcai.

A várost már május óta lövik az oroszok, a szárazföldi támadás augusztus elején indult meg ellene. A cél most a város körülkerítése, az ukrán erők ugyanakkor az elmúlt nyolc évben nagyon erős védelmi vonalakat építettek itt ki.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt hétfői jelentése szerint az orosz erők folytatták szárazföldi támadásaikat Bahmut körül, valamint Avdijivka és Donyeck városának környékén vasárnap és hétfőn. Ezenkívül védelmi műveleteket folytattak Donyeck megye nyugati részén.

Egy meg nem nevezett amerikai katonai tisztviselő azt mondta, a Wagner-csoport és az orosz erők intenzív harcot folytatnak Bahmutért, és jelentős erőforrásokat fordítanak a tempó fenntartására, de megjegyezte, hogy az ukrán erők „továbbra is tartják a frontot”.

Eastern Update: forces continued ground attacks in the and City areas and conducted defensive operations southwest of Donetsk City. /2 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) December 13, 2022

Címlapkép: Gyeszisz Pusilin a Kremlben a Donyecki Népköztársaság függetlenségének Oroszország általi elismerésekor 2022. február 21-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons