Ukrán rakétacsapás ért egy orosz várost - itt vannak az első felvételek az okozott kárról

Az orosz fegyveres erők légvédelmi rendszereinek munkája eredményeként a rakéta megsemmisült, egyes részei egy ipari övezet területét találták el

- közölte Alekszandr Bogomaz kormányzó egy Telegram-üzenetében.

Powerful explosions in Klintsy, Bryansk region. Dont know what it is but I have a feeling this is the fuck around part of the saying. pic.twitter.com/Anh6UFYVjs

Klintszi mintegy 45 kilométerre fekszik az ukrán határtól, északi irányban. A kormányzó állítása szerint a rakétabecsapódásnak nem voltak halálos áldozatai és anyagi kár sem keletkezett.

A Twitteren keringő felvételek némiképp cáfolják az orosz kormányzó állításait: a légvédelem által megsemmisített rakéta állítólag egy katonai páncélozott járműveket javító telephelyre csapódott be. A közzétett videókon ráadásul egy fejreállt lánctalpas jármű is látható, amit nagy valószínűség szerint nem így tároltak a telepen a becsapódást megelőzően.

Last night a Russian repair shop for armored vehicles in Klintsy in Bryansk Oblast has been hit. The city is less than 50km away from the Ukrainian border. The impact crater is not small and rumors are that it was a Tochka-U fired by the Ukrainian army. #Ukraine