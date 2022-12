Súlyos harcok a Donbaszban, saját rakétáikkal lövik az ukránokat – Háborús híreink kedden

Ukrajna a hétvége folyamán több orosz katonai bázisra is csapást mért, a célpontok között az orosz Wagner zsoldoshadsereg bázisai is szerepeltek. A Twitterre kikerült felvételek szerint a Kadijivkai Wagner-bázist azután azonosították be, hogy a zsoldoshadsereget vezető Jevgenyij Prigozsin fia megosztott egy fényképet róla.