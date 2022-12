Videó: saját fejlesztésű, ukrán fegyver végez Oroszország legmodernebb tankjával

Az orosz-ukrán háború fegyvereivel foglalkozó Ukraine Weapons Tracker nemrég tette közzé az alábbi, ukrán haderő által készített videót, melyen az látható, hogy egy saját fejlesztésű, Sztuhna P / Szkif páncéltörővel lőnek ki két orosz tankot. Az egyik közülük egy T-90M, az orosz haderő legmodernebb, jelenleg is rendszerben lévő harckocsija.

: A T-90M, the most modern Russian tank deployed in Ukraine, was taken out of action by a Ukrainian Skif ATGM strike in the East, along with another tank. #Ukraine