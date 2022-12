Videó: viccet mesél Zelenszkij az ukrán háborúról

Zelenszkij, aki maga is az ukrajnai zsidó közösség tagja, az interjúban az alábbi viccel szemléltette az ukrajnai helyzetet:

Két odesszai zsidó találkozik, az egyik kérdi a másikat:

- Nos, mi a helyzet, miről beszél a város?

- Azt beszélik háború van.

- Tényleg, milyen háború?

- Tényleg, tényleg. Háború van, Oroszország áll hadban a NATO-val.

- És, hogy állnak?

- Hát, az oroszok eddig 70 000 katonát veszítettek, szinte minden rakétájukat felhasználták, tönkrement és kiégett egy csomó fegyverük. Így áll most a helyzet.

- És a NATO?

- A NATO? Hát a NATO még meg sem érkezett.

after nearly a year of invasion, president zelensky tells a joke about the war. a pretty good one, actually. pic.twitter.com/P8EiTKweCt