Az ukrajnai rakétaeső napján fogadta el az EU a 9. oroszellenes szankciós csomagot

Hivatalosan is elfogadta az Európai Unió a kilencedik oroszellenes szankciós csomagot, miután minden tagállamtól megkapta erre a szükséges felhatalmazást – derült ki a Tanács oldalán péntek délután megjelent közleményből. Az anyag egyúttal elismeri, hogy az orosz és ukrán mezőgazdasági termékexport megkönnyítése, biztosítása érdekében bizonyos szankciós lazításokról is döntöttek a tagállamok.

Az anyag részletesen bemutatja, hogy milyen területeket érint a csomag, amelyek egyrészt az orosz háborús gépezet hadviselési, védelmi képességeinek megújításának blokkolását célozzák, másrészt új pénzügyi, médiapiaci, szolgáltatási és személyi/céges szankciók tömegét tartalmazzák. Például 168 cég, intézmény ellen vannak benne exportügyi szankciók, emellett sok tucat magánszemélyt és intézményt ért beutazási és vagyonbefagyasztási szankció.

A szankciós csomag létrejöttében fontos szerepet játszó Josep Borrell uniós külügyi főképviselő (képünkön) azt alábbi nyilatkozatot tette a csomag élesítése kapcsán:

Az élelmiszerek és az éhezés után Putyin most a telet is fegyverként használja, szándékosan megfosztva ukránok millióit a víztől, az áramtól és a fűtéstől. Az Európai Unió erre a legújabb eszkalációra és háborús bűncselekményre a 9. kemény szankciócsomaggal válaszol. Továbbra is a gazdaságot és azokat vesszük célba, akik ebben a brutális háborúban szerepet játszanak.

A szankciós csomag szöveges összefoglalója külön hangsúlyozza, hogy ahogy az eddigi csomagok, úgy „a mostani csomag egyik eleme sem irányul semmilyen módon a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek - beleértve a búzát és a műtrágyát - harmadik országok és Oroszország közötti kereskedelmére. Tekintettel azonban arra, hogy az Unió határozottan törekszik az élelmezési bizonytalanság elkerülésére és leküzdésére világszerte, valamint a mezőgazdasági termékek fizetési csatornáiban bekövetkező zavarok elkerülése érdekében úgy döntöttek a tagállamok, hogy új könnyítést vezetnek be, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, köztük a búza és a műtrágya nemzetközi kereskedelmében jelentős szerepet játszó egyes személyek zárolt eszközeinek feloldását, valamint pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását.” Ez tehát azt jelenti, hogy néhány olyan kulcsfontosságú szereplő számára lazítást tartalmaz a mostani csomag, akik/amelyek a búza és műtrágyaexportban fontos szereppel bírnak.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára